海天一色！遠離塵囂 海島旅遊正當時

你是否也夢想擁有一座海島？那裏，遠離凡塵，那裏，繾綣自在。白天，踏浪戲水，夜晚，觸摸星辰。看雲卷雲舒，望日落日出。位於山東青島市的西海岸，這裡有著大大小小的島嶼，座座如「海上桃源」般，令人流連忘返！

閱讀靈山島，書寫海島的記憶。「嵌露刻秀，儼如畫屏，屹立於巨浸之上」的靈山島，如一塊晶瑩剔透的潤玉，安靜的躺在黃海的懷抱裏，度過漫長時光，守望著屬於這裏的回憶。這裏遍佈著大大小小的漁村，海島漁村的村民依海而居、靠海吃海，以打漁和種地為生，碼頭邊靜靜泊著的漁船，沐浴在海風與陽光中，頗有漁舟唱晚的意境。這裏風景秀麗，有著豐富的旅遊資源，美景奇觀給這個本就超凡脫俗的海島增添了一抹靈動的氣韻。走進靈山島，體驗悠然自得的生活。

島上有著有讓人一見傾心的貝殼樓，三十餘年的風雨，在每一枚貝殼上都留下了歲月的印跡，卻依舊掩蓋不了它們的光彩。而島南段環山公路之末的虎嘴崖，山體陡峭，狀如一只臥身昂首的猛虎，每當太陽快要落山時，太陽就像是被老虎叼在嘴裏的仙丹，後人稱這一奇觀為「虎口含丹」。而踏上碼頭向南仰望，可以看到象鼻山，山峰如一頭巨象，守護著這座島。而「背來石」更是靈山島的珍奇，在礁石群中亭亭玉立，猶如一支巨大的荷花蕊，蓬勃的迎接陽光雨露。更有著世界罕見的地質地貌的千層崖，岩層中存有矽化木化石、蟲魚化石、五彩石等。經地質學家考證，為早白堊世海相濁積岩。

晨曦初現霧迷離，海風輕撫波浪湧，星光島，能滿足你對海島生活一切美的想像。（圖／西海岸新區文旅局提供）

別眨眼，星光島來了！晨曦初現霧迷離，海風輕撫波浪湧，星光島，能滿足你對海島生活一切美的想像。湛藍的海水、溫柔的海浪、飛馳的快艇、明媚的陽光，在這裏，你可以晨起沿海奔跑，日暮揮杆海釣，星光島的每個角落都美得不可方物。

竹岔島島上有眾多的風景名勝，有青島地區罕見、保護完好的火山口地貌溶岩流，有自然形成的許許多多的釣魚平臺。（圖／夢源特拍）

避世竹岔島，趕海發呆或許，你早就聽聞青島的紅瓦綠樹和碧海藍天，但是，你可能從未知曉，西海岸的一個小小離島，春有百花盛開，夏有綠色葳蕤，秋有紅葉飄零，冬有飛雪漫天，那便是你未曾去過的竹岔島。在竹岔島上做一個江湖道俠，退一步就是日出日落的奇石怪礁，進一步就是西海岸的人間煙火都市繁華。

齋堂島，它與千年名勝琅琊臺隔海相望，海水清澈、藍天碧波、水天相連。（圖／西海岸新區文旅局提供）

齋堂島，風從海上來！齋堂島，它與千年名勝琅琊臺隔海相望，沒有被過度商業化包裹侵襲。海水清澈、藍天碧波、水天相連。它也是一座歷史悠久的小島，文化燦爛、海納百川、人傑地靈。兩千多年前，始皇為求長生不老遣徐福東渡求藥，臨行前在琅琊臺舉行了隆重的齋戒、沐浴和祭祀儀式，而齋戒之地選在了一個小島上，「齋堂島」由此得來。齋堂島是一個傳統的小漁村，島上的居民代代以打漁為生。近海淺灘上，一排排漁船仿佛即將出征的戰士，等待著出海收穫的那一刻。一葉輕舟，一槳一漣漪，老漁民的船上，總是有最肥嫩的海鮮。漁舟唱晚，夕陽映照，萬頃碧波，漁民悠然自得，漁船隨波漸遠。

潮湧連三島，向海而歌。外連島、中連島、裏連島三個小島潮漲相隔。（圖／西海岸新區文旅局提供）

潮湧連三島，向海而歌。西海岸鳳凰島旅遊度假區的南端，外連島、中連島、裏連島三個小島潮漲相隔，三個島傲然突立，潮落則三島比肩，共攜一體，「連三島」由此得名，看海、玩海、趕海、吃海，這些在連三島都可以實現。

一起去海島吧！島上青翠欲滴，繁花似錦，伴著清晨的鳥鳴，開始海島生活。人與島在一呼一吸中融合，海與人在睡夢中對話，這樣的安逸感，非親臨而弗得。