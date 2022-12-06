你最愛哪家？

天冷就想吃鍋的舉手！麻辣鍋一直以來深受台人喜愛，除了鴨血、豆腐是重點外，現在許多麻辣鍋品牌在肉品方面，也都開始主打「和牛」來滿足饕客的口腹之慾。據統計，台灣從2017年開放日本和牛後，進口量就不斷增加，每年成長約10%，其最大特色在於肉質軟嫩、油花細緻，相當入口即化！

今天《DailyView網路溫度計》進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，調查雙北其晚餐／假日價位平均約9百以上，有提供「和牛」肉品的連鎖麻辣鍋店，究竟哪10大「和牛+麻辣鍋」在網路上討論度最高呢？一起來看看名單有哪些！

10. 有之和牛鍋物放題

有之和牛鍋物放題是築間餐飲集團旗下品牌，主打日本、澳洲和牛吃到飽，主廚精選最適合涮煮的部分，搭配招牌厚工湯底「川香麻辣」，那辛、香、順多層次的口感加上軟嫩滑順的和牛，一口吃下簡直人生享受。

在台北、桃園、台中、高雄皆有分店的有之和牛，饕客紛紛表示：「川香麻辣的化學感不會太重，肉質逼近單點的，厚薄度也是很誇張」、「肉質不錯，鍋料、冰品種類蠻多的」、「和牛已經算很不錯了，牛味重，很香入口即化」、「近期吃的麻辣鍋中，肉和湯底最喜歡的一家了」。

9. 滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋

滿堂紅創立至今17年，是台灣第一家連鎖吃到飽麻辣鴛鴦鍋，每年都榮獲美國肉協《白金級美國牛肉》認證，和牛是澳洲M8和牛，品質有一定保證，麻辣鍋則是香辣不刺激，會讓人吃上癮！

食客評論：「食材新鮮、肉質沒話說，服務人員態度滿分」、「麻辣湯頭真的很香很好吃，吃起來也不會很油膩的感覺」、「牛肉品質非常好」、「肉片太豪氣，真材實料，湯頭濃郁香醇」、「澳洲和牛的口感和入口即化的日本和牛完全不一樣」。

8. 問鼎·皇上吉祥

問鼎·皇上吉祥是馬辣國際餐飲集團旗下火鍋品牌，主打能古裝體驗＋哈根達斯無限享，採套餐+單點食材模式，是間花招很多的火鍋店，和牛部分則有日本紅酒和牛、美國SRF極黑和牛、澳洲M8~M9+純血冠軍黑毛和牛，共三種選擇。

麻辣鍋被網友稱讚又麻又辣：「麻辣鍋又香又辣又麻，吃起來很過癮」、「麻辣鍋湯底夠麻」、「麻辣湯頭辣帶一點麻，豆腐鴨血很入味，肉品的部分都不錯」、「麻辣很香不至於太辣蓋過食物的味道」。

7. Beef King

在台中相當火紅的Beef KIng，在台北信義區ATT4fun也能吃到，是全台唯一日本A5和牛無限放題鍋物，主打日本A5和牛各個部分都能吃到飽，而麻辣鍋湯底也是用日本和牛的牛油去炒，香氣十足，滿滿牛味享受。

和牛控大讚：「肉片厚度非常好入口，日本和牛肉質鮮甜軟嫩，三種不同部位口感都不一樣」、「肉的品質很好，湯底也不錯」、「裝潢氣氛好，肉品很高級而且新鮮，湯頭好喝」、「第一次吃到可以直接喝的麻辣湯頭，非常溫順不嗆喉」、「BEEF KING和牛真是他的強項，內臀肉油花較少，可以大量食用」。

6. 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

在台北共有7家分店的馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋，採吃到飽模式，最大特色就是那一整櫃甜點和水果（依季節不同），其晚餐／假日時段約898元+10%就能吃到澳洲黑毛和牛M6~M9+，麻辣鍋是正宗四川鍋底，麻夠勁、辣具層次，而香氣迷人，是不少喜愛吃到飽的饕客首選火鍋店。

愛好者表示：「湯頭鍋底的口味絕佳！」、「麻辣不會死辣反而帶出一種甜」、「麻辣湯頭蠻香的，吃到飽肉無限續點很過癮」、「氣氛佳，肉質嫩又順口，自助吧有飲料和甜點，值得來一回」。

5. 青花驕麻辣鍋

王品集團旗下品牌青花驕麻辣火鍋，主打麻辣湯底是使用九葉青花椒提鮮，其香氣與辣勁都相當豐富具有層次，肉品部分則特別嚴選日本A5和牛，在麻辣鍋戰場殺出一條獨特血路出來，人氣相當火熱。

麻辣鍋控分享：「麻辣湯頭則可無限續鍋底料、辣度蠻剛好、算是順口的辣」、「湯頭真的麻得好，很適合不喜歡辣的人，飯後還有養身甜點」、「選了和牛套餐+單點一盤豬肉，份量不少，牛肉跟海鮮品質都非常好」、「點了頂級牛三拼饗宴，搭配店內提供的胡麻醬吃起來超級開心的」。

4. 麻辣45

乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」，承襲正宗重慶飲食文化，其「九宮格鍋」與「麻油碟」是最大特色，且麻辣鍋底不惜重本，選用產量稀少的頂級和牛牛油來精煉，和牛部分除了提供日本和牛外，也有澳洲和牛內橫膈膜可選，對消費者來說是相當新奇的美食體驗。

「麻辣45」也被稱為全台最高麻辣火鍋景觀餐廳，吃過的網友則評論：「麻辣鍋的味道是完全牛油，中辣，我個人覺得是很舒服好吃的麻辣鍋！」、「麻辣湯底口味特別，不是台式那種適合直接喝的」、「九宮格無論實用性如何非常有特色」、「大推泡椒牛肉！！好嫩好好吃，和牛也非常嫩很香」、「和牛真的很好吃，景色又很好」。

3. 辛巴適麻辣鍋

辛巴適麻辣鍋發跡於澎湖，其紅湯融合超過13種中藥食材，無牛油成分，是老闆特別改良過的，可直接喝，口感相當溫醇麻而不辣，主打頂級肉品與海鮮，頭等消費就有澳洲M8和牛、澳洲牛舌等可選，外加比利時啤酒喝到飽，是民眾聚餐吃鍋的好選擇。

饕客推薦表示：「裡面裝潢很新穎，火鍋湯頭還不賴」、「肉類品質挺好，對的起價位 」、「頭等消費才有的牛舌、和牛、松阪豬都表現很好」、「肉品海鮮也都很新鮮好吃，口感和味道都非常好！」、「以吃到飽來說很優秀，尤其推薦黑毛和牛」。

2. 新馬辣經典麻辣鍋

馬辣國際餐飲集團旗下品牌「新馬辣經典麻辣鍋」，與馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋最大不同在於沒有提供水果、甜點，食材部分則有近150道菜色可選擇，肉品有國際認證，提供澳洲M6~M9+黑毛和牛、美國SRF極黑和牛等，海鮮也是漁港直送。

紅湯鍋底則香氣濃、底料很足：「麻辣是著重在香料香氣的路線」、「不管你是海鮮控還是肉控都可以在新麻辣吃的很過癮」、「以吃到飽這個價位，我覺得牛肉都蠻好吃的」、「麻辣鍋底料非常多，店員補得很勤」、「麻辣湯頭很不錯，湯頭不會辣到難以入喉，是溫和的辣度不是椒麻的那種」。

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1. 嚮辣和牛麻辣鍋

王品旗下全新品牌「嚮辣和牛麻辣鍋」，主打6種和牛玩味吃法，能品嚐多部位鮮切和牛，且頂級海陸食材無限享用，湯底則採用多種上乘辛香料與牛油、麻辣豚大骨，經繁複工序細心熬製而成，涮料暢辣有味，是近期麻辣鍋愛好者的新歡品牌。

網友認為王品出品就是有保證：「麻辣湯頭有香氣但不死鹹、不過份濃稠，偏清爽是屬於可以直接喝的那種」、「有吃到和牛，牛肉的品質不錯」、「麻辣湯非常值得加價，大骨肉很嫩！」、「和牛本身肉質也在水準之上」、「麻辣湯有加入豚大骨，肉質軟嫩，整體味道很有層次」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月30日至2022年11月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北有和牛的麻辣鍋連鎖店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統