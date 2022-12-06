你也懷念日本拉麵的好滋味了嗎？

說到日本代表性美食，就會讓許多老饕聯想到香氣十足的拉麵！雖然現在無法來場說走就走的旅行，不過隨著居家生活時間變長，「自己煮」也成為疫情時代下的流行趨勢，想要品嘗美味的拉麵現在不用大費周章飛出國，只要帶著購物袋到附近的美式大賣場，就能一次買齊好吃又道地的拉麵！

聽到這裡你已經飢腸轆轆了嗎？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看在Costco好市多臉書社團中，5大人氣爆表拉麵，趕快收進你的必買好物清單吧！

No.1 辛拉麵

說到韓國具代表性的拉麵，多數網友腦中靈光乍現的一定是辛拉麵！目前辛拉麵在市面上共有原味辛拉麵和黑辛拉麵2種口味，從1999年外銷到中國至今已風靡全球100多個國家，台灣好市多也販售黑辛拉麵8入組與部隊鍋麵4入、黑辛拉麵4入的組合，黑辛拉麵主推富含層次的香濃微辣牛骨湯頭風味，部隊鍋拉麵則有香濃起司與韓國辣醬、泡菜交織

的濃郁口感，消費者可根據飲食習慣選擇喜歡的組合。調理方式官方則推薦在550毫升的沸水中放入麵條、調味包、調味料，拌煮4分半鐘後就可以起鍋，也能丟入香菇、蔬菜、雞蛋等配料，讓辛拉麵看起來更加豐富可口。

「辛拉麵」網友怎麼說？

有辛拉麵的擁護者也分享好市多的辛拉麵其實是升級版本，「多了牛肉粉包，部隊鍋直接用粉包代替很方便！大家一定要吃吃看！」，原PO也不藏私曝光食譜，包含辛拉麵、豆腐、洋蔥、泡菜、韓式年糕、金針菇、豬五花肉片、午餐肉、熱狗、韭菜及起司，加上蒜泥、薑泥、辣椒醬、米酒等調味，甚至拍片推薦網友「吃不完隔天加水跟醬料煮成粥，一定要試試！」該則文章也引發臉書社團逾6,000名網友按讚，有粉絲也留言簽到，「哪來那麼多做菜的熱情啊」、「我照你的方法煮了一鍋五人份的部隊鍋，真的好好吃啊！加飯也很好吃～小孩們都超愛！」、「看完都想買來煮了」。

No.2 丸太九州拉麵

如果你也有選擇障礙，想要一次吃到日本不同風味的拉麵，那麼你絕對要把好市多「Marutai九州拉麵三口味組」手刀放進你的購物車！這款拉麵不僅是好市多限定禮盒組，還有鹿兒島黑豚骨風味拉麵、熊本黑麻油豚骨風味拉麵、博多醬油豚骨風味拉麵3種口味，送禮自用兩相宜！另外也主打「純正日本九州風味」，拉麵採用日本佐賀縣非油炸麵條，從調味到佐料都是日本原裝進口，讓你在家也能宛如置身日本，品嚐道地口感與美味。

拆開後因為每份皆以2人份包裝，所以每包都附有2束麵條、2包調味油、2包調味粉包，網友建議先以500c.c.的水煮沸，再將1束麵條放入鍋中煮約3分鐘，關火後再放入調味油包和粉包，可依個人喜好加入蔥花、叉燒肉片或炸雞塊、配料等，就能輕鬆享用道地的日本九州拉麵囉～

「丸太九州拉麵」網友怎麼說？

目前「Marutai九州拉麵」8入裝僅限定在好市多販售，造成該組合上架後即掀起饕客熱烈討論，有網友就指出「日本九州最讓我心心念念的，就是那湯頭濃稠的豚骨拉麵，而博多、熊本、鹿兒島三地的豚骨拉麵又有些許不同」，該網友接著分享博多醬油豚骨拉麵煮法，「把細麵放入滾水約2至3分鐘就可以，依照個人口味加入青菜、溏心蛋、筍子等，撒上蔥段就可完美上桌，我覺得還原度蠻高的！」

其他消費者也透露，「太讚了，吃拉麵最怕就是不濃不鹹，道地才好吃」、「我自己半夜煮宵夜都吃這個」、「這個好吃又方便！去年交換禮物就送這個，大受好評」、「冷藏區那邊有切片的日式叉燒，每次放幾片到麵裡更好吃」。

No.3 不倒翁金螃蟹海鮮風味拉

麵看著韓劇中的男、女主角大啖韓式泡麵，你也跟著肚子餓了嗎？現在不用邊追劇邊流口水，只要到好市多購買「不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵」，就能體驗到韓式拉麵的口感～該款拉麵為特製寬口麵條，希望讓消費者能吃到Q彈有嚼勁的麵體，額外添加乾燥蟹肉、墨魚，讓海鮮湯頭喝起來有鮮甜的味道。

好市多也建議消費者調理時可先在鍋子裡放入500毫升的水與乾燥食材，待水沸騰後放入麵條與調味料，約莫5分鐘後再加入辣油包，最後隨自己喜好添加雞蛋、蔥、蔬菜等佐料畫龍點睛，就能將金螃蟹海鮮風味拉麵端上桌享用。

「不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵」網友怎麼說？

不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵除了是好市多的熱銷商品，有網友就揭秘2種不同做法，「乾麵在食材丟下去水滾後撈起加醬、湯麵就把食材和醬一起丟下去水滾後起鍋」，也能適時放入一些青菜、一顆蛋和蛤蜊，「拉麵麵條QQ的很有嚼勁，不論是湯麵還是乾麵，口味都很夠味，但是吃完居然不會有口乾舌燥的感覺」。

網友也被社團貼文勸敗，「被你燒到，想立刻嘗試看看乾麵吃法」、「下次請試試看加蒜苗的版本，韓國很多人都是這樣吃喔，超好吃」、「它的辣油完全不辣，是海鮮味用來提鮮的～那包油就是整個泡麵的靈魂」。

No.4 五木拉麵

如果想不到要吃什麼，好市多五木拉麵也是許多消費者的選擇～五木拉麵現在推出「五木經濟包營養麵」、「五木紅燒牛肉風味拉麵」兩種口味，五木原味版本主打不含防腐劑並使用古早味寬版扁麵條、高級粉心麵粉製作而成，五木紅燒牛肉風味拉麵則是以新配方「非油炸拉麵」製成，不僅標榜還原現煮口感，吃起來Q彈有嚼勁，包裝內還含有特調牛油、辣豆瓣醬、酸菜調理包，讓消費者品嚐到原汁原味的口感。

消費者調理五木紅燒牛肉風味拉麵時，先將麵塊放入500毫升滾水煮約4分鐘，再加入醬包、粉包進行攪拌，最後再加入酸菜調理包，接著繼續煮1分鐘就可以上桌享用。

「五木拉麵」網友怎麼說？

有網友在好市多試吃「五木紅燒牛肉風味拉麵」，試吃後買回家試煮品嚐，原PO也分享「酸菜的量多到每一口都吃得到酸菜，麵體是微粗的生麵，神還原在外面吃到的酸菜牛肉麵，湯頭微微辣，喝起來會一口接一口，繼上次肉燥麵後又愛上他們的酸菜牛了」，強調是酸菜控的福音。

試煮泡麵的照片曝光後，其他網友也留言表示「酸菜牛好吃，自己加牛肉片、小白菜，湯頭很像外面賣的牛肉麵很香夠味」、「今天去剛好也有試到，麵條跟味道都很喜歡」、「麵體超級Q，滿滿的酸菜，跟三商巧福一樣的酸菜、一樣的美味」、「這酸菜量太驚人了！」。

No.5 十樂豚骨拉麵

想要一次購買多入組拉麵的人，「十樂豚骨拉麵」也很適合你來好市多掃購囤貨！十樂豚骨拉麵除了附有拉麵以外，筍乾採用台灣麻竹筍滷製筍乾製作，豚骨高湯包則使用新鮮豬骨慢火熬煮，加上黑木耳等食材，標榜無添加防腐劑、人工色素、無麵粉增白劑，讓湯頭喝起來濃郁甘醇。

網友也在網路上分享十樂豚骨拉麵煮法，首先將1公升水煮滾，放入拉麵麵條汆燙約3至4分鐘，確認麵條軟硬度後將煮好的拉麵撈起，接著再換煮一鍋600毫升的滾水，水量可依照個人喜好調整，依序加入湯包、木耳、筍乾及雞蛋，最後把拉麵倒入碗中，就能完成令人垂涎三尺的豚骨拉麵了～

「十樂豚骨拉麵」網友怎麼說？

有別於傳統做成拉麵的做法，網友也在臉書社團裡分享夏天涼麵吃法，首先切小黃瓜絲用冰塊冰鎮，接著將雞胸肉燙熟、用叉子剝絲冰鎮，拉麵則煮2分鐘後過冰水冰鎮，最後淋上日式胡麻醬、醬油並放上荷包蛋，一碗消暑的涼麵就大功告成了～

另外也有老饕自曝之前就回購很多次十樂豚骨拉麵，「自己再加工放上溏心蛋、海帶芽和其他配料，看起來跟拉麵店一樣」，吸引其他網友紛紛補充，「如果加上叉燒肉那會更完美...」、「小朋友很喜歡！吃完跟我說～我覺得好好吃喔，我明天早餐也要吃」、「會再加無糖豆漿下去滾湯頭跟好市多的叉燒肉，最後加青菜」、「加蛋、加肉片、加海苔超好吃」。

延伸閱讀：為何烏龍麵在台灣討論度低？老饕曝輸拉麵主因 「這特色」成關鍵image source:翻攝FB／Costco好市多 商品經驗老實說

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分析說明：本

研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月08日至2022年11月07日，共1年。

系統針對《Costco好市多 商品經驗老實說》、《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》、《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》討論『好市多拉麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統