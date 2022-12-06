台股加權指數6日開在14,955.29點，權王台積電（2330）開在488元，雙雙開低，台積電美國廠移機典禮的消息，未對股價產生帶動效應，也壓抑台股早盤表現。

惟台積電供應鏈、軍工概念股、缺電概念股及IC設計股早盤逆勢走揚，多頭四處點火題材股，台股指數呈現小跌，下跌20餘點。

美服務業數據意外出色，華爾街日報記者報導，聯準會（Fed）將長期保持高利率，引發鷹派預期，加上多家投行看空美股，俄烏戰事有升級跡象美元、美債殖利率走高，美股四大指數同步收跌。

統一投顧指出，美國通膨降溫，聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，市場預期，12月中旬FOMC會議，將會放緩升息。此外，中國大陸各地陸續解封，且解封速度超乎預期，有利年底消費旺季政策推行。加權指數持續向上盤堅，5日月線向上突破半年線，奠定中多格局。

在大盤技術面持續偏多，類股良性輪動下，逢回可擇優操作。建議可布局伺服器（Server）新平台供應鏈、光學鏡頭、IP矽智財、金融、中概股與汽車及其零組件等。