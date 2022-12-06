台積電創辦人張忠謀先前指出，台積電亞利桑那廠第一期工程完工後，第二期工程會將部分3奈米先進製程產能移往美國，台積電並未證實此事，但仍造成市場議論，加上台積電陸續派遣工程師赴美支援，引發「台積電變美積電、台積電被掏空」等質疑，科技專家許美華今（6日）提出4個重大問題，喊話台積電正面回應，嚴正回應各式流言，化解台灣社會的不安。

事實上，經濟部長王美花與台積電董事長劉德音都曾在事後澄清，王美花表示，台積電赴美投資沒有人才、技士外流的問題，台積電董事長劉德音則強調，台灣沒有人才外流的問題，且台積電會外派工程師到美國廠，是基於台積電的海外策略，且台積電在台灣仍有5萬名工程師，如果年輕人不敢出去，才會是台灣的問題。

即使如此，恐慌情緒仍未輕易消退，科技專家許美華就以「懇切呼籲台積電，出面回應網路傳言，化解社會疑慮」為題發文指出，「最近環繞台積電赴美國設廠而擴散的各種傳言，包括技術、人才外流、台積電被掏空、台積電變美積電等，在網路四處流竄，已經嚴重影響台積電形象，也造成台灣社會不安。」

許美華喊話台積電正面回應4大問題，包括台灣會不會是台積電長期最大的生產基地？台灣會不會是台積電長期最先進製程的生產基地？台灣會不會是台積電長期最先進技術的研發基地？台灣會不會是台積電長期的全球總部。

許美華認為，台積電對台灣社會具有獨一無二的影響力，同時承載了無可迴避的社會責任，因此，台積電也應該對台灣社會，清楚說明以上四個根本問題，且如果沒有嚴正回應各式流言，未來隨著蓋廠進度持續推進，類似的流言，恐怕只會變本加厲。

此外，許美華期待台積電直球對決，化解外界對台積電不必要的疑慮，更進一步撫平台灣社會的不安。她也在留言區補充說明，「想了幾天，也諮詢了熟悉台積電的業內高層意見。我知道這些問題的答案，但真的需要台積電站出來，給出四個是，等到明年股東會就太晚了。」