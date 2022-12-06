甫高票當選新竹市長的民眾黨立委高虹安，日前因涉嫌詐領助理費、違法資策會兼職規定引發討論，近期檢調展開調查，據傳關鍵供詞對高極為不利，更有帳目指出高辦公積金竟支付民眾黨立院黨團會議餐費，挨批寄生國會，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠6日稱自己不知情，立委賴香伶則驚呼說：「還有這種事？沒聽過」。

針對高虹安案再有進度，邱臣遠上午表示，高虹安的案子已進入司法程序，一切尊重司法獨立和相關檢調偵辦獨立性，至於黨團部分，一切會照立法院內法規和制度進行。

媒體追問，當前有一本帳冊被視為是關鍵證據，內容指出黨高層有拿公帑請客，被指稱說是寄生國會。邱臣遠依舊避談，僅稱此案已進入檢調，相關資料他沒看過，無法進一步評論，尊重司法機構調查。

至於高虹安辦公室公積金帳目中，支出項目包括媒體餐敘費、黨團會議午餐費是否恰當，邱表示，此案進入檢調就不評論，讓司法機關評斷，但他也強調自己對於此事不知情，立委賴香伶也搖頭說，「還有這種事？沒聽過」。