經營權攻防戰激烈，泰山(1218)72小時內宰了金雞母全家(5903)，獲利近55億元，目前對泰山持股已高達46.92%的龍邦(2514)集團則是怒氣沖沖喊告。今日龍邦及全家股價都維持高檔，泰山持續重挫6%以上。

泰山在12月2日公告將申讓全家股票，12月5日就宣布透過鉅額逐筆交易方式完成43,300張交易，總交易金額約80.97億元，處分利益約54.53億元。至於買家是誰，泰山並沒有交代。

龍邦對泰山宰了會下蛋的金雞母全家，氣得發出聲明稿指出，針對日前泰山董事會決議處分所持有絕大部分全家股份議案，事前既無詳細評估，亦未於董事會中詳細說明；且因違反公司法必須經過股東會決議規定，對公司經營有莫大傷害。作為大股東，將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。

對於龍邦喊告，泰山也火速發出聲明回應指出，處分過程完全符合程序，泰山投資全家便利商店，歷年從全家分得投資收益，佔公司淨利的比重，從2017年的高達91％，逐步降低至2020年的56％，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益之依賴，透過處分此業外投資，將可進一步專注於本業經營。

泰山原本對全家持股比例達22.46%，昨日完成轉讓後，持股比例降到3.06%。最肥的金雞母被宰了之後，經營權的戰火是否就此化解，值得關注。