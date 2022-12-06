泰山（1218）5日宣布透過鉅額逐筆交易方式，火速處分金雞母全家，以每股均價187元，共出脫全家持股43,300張，總交易金額約80.97億元，處分利益約54.53億元，換算可挹注每股獲利10.9％，預計會在今年財報認列。

惟投資人不買單，泰山6日早盤股價以40.5元開出，較前一日收盤價41.55元下跌2.52％，隨後更跌破40元關卡。反觀市場派大股東龍邦股價以19元開出，早盤最高攻上19.9元，最高漲幅6.4％，隨後面臨賣壓出籠，震盪劇烈。

法人認為，泰山處分全家雖短線可獲業外進補，但為一次性。對照泰山今年前3季財報，稅後純益4.29億元，其中採權益法關連認列之投資收益就高達2.76億元，包辦公司獲利近三分之二，主要來自全家挹注。如今泰山申讓全家，等於出讓金雞母，未來公司獲利將大受影響，對公司而言是「短多長空」。

反觀市場派大股東龍邦，昨天公告集團對泰山總持股比重拉高至46.92％，已直逼5成大關，在股權競逐上幾乎已穩操勝券。雖然面臨泰山釜底抽薪，直接出脫最重要的金雞母全家股權，但身為大股東，龍邦同樣可享受處分利益的好處。龍邦今股價逆勢上揚。