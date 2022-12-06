美聯賽揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）將要加盟紐約大都會，合約據大聯盟官網報導是兩年8666萬美元（新台幣26.4億），平均年薪4333萬美元（新台幣13.2億），追平最高平均年薪紀錄！此外還有第3季條件續約選項，如果2024年球季投滿140局，將可獲得2025年3500萬美元自動續約。

原先的最高平均年薪就是大都會投手薛爾瑟（Max Scherzer）的3年1.3億美元（平均4333萬美元），薛爾瑟正好是韋蘭德昔日在老虎的隊友（2010-14年），可見大都會很捨得花錢，他們將一起擔任大都會的先發王牌。

韋蘭德以39歲之齡勇奪賽揚獎，也是罕見在這個年紀仍跳脫合約的球員，他原先與太空人還有最後一季2500萬美元球員選項。韋蘭德是有名的鐵人，2019年開刀前，單季登板223局是美聯之冠，今年傷癒復出也投了175局。大都會估算韋蘭德的頂尖身手起碼還能維持兩年，

今年幫助太空人摘冠之後，韋蘭德沒有急著重簽，太空人也無法給他合格報價（他以前已經獲得過1次），最後進入自由市場。大都會則是在失去昔日王牌狄葛朗（Jacob deGrom）的72小時之內就出手了，狄葛朗以5年1.85億美元加盟遊騎兵，顯然大都會不想簽那麼長，轉而鎖定韋蘭德。