德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）當地時間5日抵達印度，在當地進行為期兩周的訪問。印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）同日與貝爾伯克舉行記者會時表示，印度將中國大陸視為全球關係中的合作夥伴，並希望進一步擴大合作。

據印度外交部網站消息，蘇杰生在回答記者有關「中國威脅」的問題時表示，「我們將中國大陸視為解決全球問題的合作夥伴和全球競爭者，而不是威脅我們的國家」。他進一步說，中國在近幾年內發生巨變，因此當前印太地區的對話成果豐碩，且具有「良性競爭」。

此外，據印度國防新聞報導，2020年，印度與中國在拉達克發生衝突後，顯著加強了該地區的基礎設施建設，其目的是減少對可能發生衝突情況的反應時間。

印度和美國2日才在距離中國邊境100公里的北阿坎德邦奧里區（Auli）進行聯合演習，中國外交部回應稱，演習違反中印兩國分別於1993年和1996年簽署的協議精神。