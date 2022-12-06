30歲港姐出身的麥明詩擁有劍橋大學法學士高學歷、加上出色美貌，被封為「十優港姐」，過去她和男星林作交往，未料分手後男方不斷引戰，讓不少網友都認為曾和林作交往是麥明詩人生中的最大汙點。最近麥明詩傳出有新歡，被民眾直擊跟新男友搭經濟艙到北海道旅行，麥明詩沒否認，還轉發網友虧她：「這麼Cheap」，她高EQ回應：「是的，我還要用準備要過期的Asia miles來換了」，間接承認戀情。

麥明詩2015年參加港姐比賽以冠軍身分出道，2019年一度宣布要暫時離開演藝圈，改回本行到跨國企業擔任商業顧問，去年正式復出，參加和黃德斌、麥子樂等人合作的網路劇《逐流時代》，她受訪時表示因疫情影響，自己看好網路線上平台的發展，讓觀眾隨時隨地都可以看，劇中還有掐臀跟穿比基尼的片段，話題十足。

麥明詩回應網友留言。（圖／翻攝自louisa_mak IG）

看似完美的麥明詩，其實有段不願多提的感情史，早年她和男星林作交往，分手後男方淡出演藝圈從事保險業，並和女星裕美交往，之後他便多次攻擊暗諷舊愛，稱「某些人假仁假義」，又稱她身材外貌不及現任女友裕美好，但麥明詩都拒絕隨之起舞。

據《香港01》報導，最近有人直擊麥明詩和男友一起搭機去北海道，而且小倆口的旅行相當樸實，坐的還是經濟艙，男方被起底是前港龍機師盛勁為，兩人2020年就傳過緋聞，但雙方都沒回應，如今被拍到一起搭飛機出去玩，包包上還有情侶烏龜娃娃裝飾，關係不言而喻，而麥明詩沒多說，僅轉發網友批評留言：「活該被人拍，這麼省錢、這麼Cheap」，她大方承認，還說仍有過期的里程數沒兌換，作風非常節儉親民。