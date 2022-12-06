新Lafete．法月保留老宅原有韻致，以及與古厝相依數十載的老樟樹，1樓用餐區是一座玻璃帷幕屋，迆邐天光穿過樹梢灑進玻璃屋內，滿室盈盈綠意。（法月提供／馮惠宜台中傳真）

台中七期知名餐廳「Lafete．法月」2021年底因租約到期短暫劃下休止符，在因緣巧合下業者於存中街靜巷超過半世紀的老宅中讓法月易地重生，新法月餐點更加精緻、料理如詩亦如畫，開幕以來已成為許多老饕踩點、情侶約會或求婚袐境。

闊別近1年、斥資近1千萬元，Lafete．法月在存中街靜巷裡展開「老宅與美食」交織的饗宴，餐廳隱藏在摩天大樓比鄰而居的50多年洋風老宅，保留老宅原有韻致，以及與古厝相依數十載的老樟樹，1樓用餐區是一座玻璃帷幕屋，迆邐天光穿過樹梢灑進玻璃屋內，盈盈綠意在眼波裡打轉，捎來一片「靜好」。

因應法月新生，主廚端出的菜餚不追求新穎獨特，而是回歸料理初心，找回食物最自然的原萃，嚴選當季當令台灣及各地最美好的食材，最特別是12道菜裡運用到的食材及辛香料，除胡椒以外，90％以上幾乎都不重覆，食材繽紛多采。

新Lafete．法月的餐點更加精緻、多了更多耐人尋味的細節底蘊，料理如詩亦如畫，攫取眼球的功力更上層樓。（法月提供／馮惠宜台中傳真）

以墨魚汁麵裹生蠔酥炸，再跟紋甲花枝、日本紫海膽、以蒜苗、帕瑪火腿、鮮奶熬煮的白花椰菜等食材，共同拼出象徵Lafete．法月的下弦月，再綴上金箔，這道菜來自主廚對京都金閣寺的美好印象。（法月提供／馮惠宜台中傳真）

新一季菜色是從庭院中的百年老樟樹勾起主廚Nick Lin的京都旅遊回憶發想，創作出一系列有京都風的法國菜，前菜把日本櫻花融入，與酸柚製成粉漾晶凍美得如絲如畫；而添加了墨魚汁炸至外酥內嫩的生蠔料理，透過金箔點綴、彎月形的舖排，則是來自京都金閣寺的美好印象。

再出發，新Lafete．法月的餐點更加精緻、多了更多耐人尋味的細節底蘊，用廚藝傳遞季節旬味詩篇，以撼動舌尖、餘韻悠長的法味美饌，透過美食與好情境，讓Lafele法月試營運第1個月即交出獲利正成長的好成績，從不景氣的大環境逆境突圍。