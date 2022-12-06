台北市第3選區立委補選選戰開打，國民黨參選人王鴻薇今日一早從中山區文昌宮開始參拜，並在一旁市場掃街拜票。（李奇叡攝）

台北市第3選區立委補選選戰開打，國民黨參選人王鴻薇今日一早從中山區文昌宮開始參拜，並在一旁市場掃街拜票，據了解，該行程是由蔣萬安團隊安排，身為蔣接班人的王鴻薇從此地開始勤走。至於民進黨立院黨團擬提案修《公職人員選舉罷免法》，明定「公職排黑條款」，王鴻薇認為，民進黨在立院有壓倒性優勢，卻選後才提出草案，是否因為敗選且被踢爆黨內的黑道問題，所以才要以此轉移焦點。

王鴻薇表示，有聽說該行程是由蔣萬安團隊安排，而她身為蔣萬安接班人也來到此地，祈求選舉成功，能夠順利接棒；她強調，自己會盡一切力量跟時間賽跑，有信心在蔣萬安團隊全力協助下，展開密集拜會，努力地讓中山區的民眾盡快認識她。

藍綠持續在黑道議題上交鋒，王鴻薇說，現在台灣黑道猖獗，先前許多重大治安事件震驚全國，執政黨能不能正視？更重要的是民進黨內部承認有「黑道中常委」，所以他們領導人跟中常會的重大決策，都有民進黨的黨員認為有「黑道中常委」涉入，如果民進黨不能正視該問題，又要如何回應社會大眾觀感？

關於民進黨擬修《選罷法》排黑，王鴻薇表示支持，甚至可以討論能不能更周全，綠營現在限「黑、金、槍、毒」，應讓社會大眾有更多討論；她也強調，民進黨在國會占大多數，為何選後才提出草案，是否因為敗選且被踢爆黨內黑道問題，所以才來轉移焦點，「我希望他們是誠懇地要解決黑道問題」。