「黑道治國」議題備受討論，民進黨立法院黨團將提案修正《選罷法》，增訂曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記成為候選人；也要求全國大掃黑、肅槍及緝毒；國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，這樣的修法大方向，國民黨全力支持。對此，民進黨立委林俊憲說，感謝國民黨全力支持，等到表決再來看國民黨的全力是多大力。

林俊憲指出，近來國人對政府的不滿意事因中，治安占了很重要的因素，也是我們必須改進的地方。除了警政署擴大專案掃黑外，民進黨團宣布準備提案修改《選罷法》，涉及「黑、金、槍、毒」四大罪名者不得登記為候選人，從法制面做起，杜絕黑勢力。

林俊憲進一步指出，相信這樣的做法也是國人的期望，如果能取得朝野共識，更能展現人民的意志。國民黨既然大喊支持，那就拿出實際行動來，你們不想支持民進黨提出的法案也沒關係，歡迎提出自己的對案版本，屆時我們可以再協商進行全院逐條表決，最重要的是展現出朝野一致的決心。

林俊憲強調，既然向國人宣示了，民進黨團一定不會食言，會盡快提出法案，等到表決那天我們再來一個一個看，誰贊成？誰反對？甚至是用缺席來逃避責任的？全部會列入歷史紀錄。難得非常期望與國民黨的立委們合作，畢竟國民黨願意「自廢武功」可不常見，千萬不要縮了。