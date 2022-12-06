2013年中信商銀內湖購地弊案，時任中信銀董事長室專門委員張明田，被控透過其家族掌控的公司買進內湖區安康段2筆土地，並運用影響力內定為中信商銀的資訊機房、行政大樓，再透過不實鑑價高賣給中信商銀套利近8億多元，台灣高等法院依2個個別背信罪將張男各判8年6月、8年6月，併科9千萬、3億罰金。

檢方起訴指出，中信商銀2012年間即有擴充資訊機房大樓、行政大樓需求，張明田2013年間得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地，見有利可圖竟透過胞弟張明仁及其家族掌握的永約公司與長虹共同投資安康段土地，另利用在中信銀權限內定中信銀購置安康段土地，以圖謀鉅額價差。

張明田先是指示柯弘達為安康段土地量身打造評估案，2013年間隨後以其掌控的永約公司與長虹家族長媳周雯菁以每坪86萬元價格，各出資2億7561萬元，買進安康段15之2號土地，另以永約與長虹以每坪94萬元價格，各出資10億3660萬元，買進安康段13-1土地。

張明田另指示柯弘達等人要求鑑價師盡量拉抬安康段15之2號土地價格，並在中信經營決策會議中隱瞞永約買地時的價格，讓中信商銀在2014年5月以總價12億8900萬元向永約與周美菁買入房地作為通訊機房，導致中信商銀損失1億8234萬7200元。

此外，張明田家族2015年另以51億3980萬元價格，將安康段13-1房地賣給中信商銀，導致中信商銀徒增7億1092萬8200元成本損失。