領有身心障礙手冊的黃建廷順利當選新竹市東區復興里里長，11月26日當晚在臉書發文分享喜訊，除感謝各位支持者將手中神聖的一票投給他，更稱這次勝選是里民們的勝利，未來4年他一定會勤奮認真，為各位鄉親們服務讓里越來越好。消息傳出後引熱議，大批網友喊話「好好加油」，強調英雄不怕出身低，認為他的故事相當勵志，且認真踏實服務遠勝機關算盡的政客。

黃建廷在本次選舉以1469票擊敗前任里長張浩燃，成功當選。據選舉公報記載，82年次的黃建廷學歷為育達科技大學財務資訊與金融系學士，曾任新竹市劉崇顯議員助理、行政院農業委員會林業試驗所約用助理；政見主張是「翻轉復興里 青年來服務」，其包括4大主軸：環境衛生、社區安全、爭取福利、社區互動。

黃建廷11月26日當選後，在臉書發文寫道：「感謝各位支持者將手中神聖的一票投給我，讓我能順利當選，今天的贏是復興里里民們的勝利，未來四年我一定會勤奮認真的為各位鄉親們服務，讓復興里越來越好，再次謝謝大家。」

領有身心障礙手冊的青年當選里長的消息，迅速在網路掀起討論。網友湧入臉書相關新聞連結留言：「好好加油」「好好加油，多麼勵志的新聞」、「智能障礙又如何，他們只是走得比較慢而已，只要肯做里民支持就好」、「腳踏實地服務里民，比某些只會心機算計的政客好太多了」、「英雄不怕出身低」、「至少沒私心，而且單純，不像一些貪瀆的」、「總比那些假學歷好吧，有學歷，高智商，用在貪污有用嗎，真的服務人民不是看學歷智商，誠實肯做才是重要的」。