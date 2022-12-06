農委會主委陳吉仲本月1日坦承，農委會與教育部共同推動的「班班吃石斑」計畫確定跳票，不排除將以「班班好食材」取代該計畫，但石斑魚出口的「好消息」卻頻頻傳出，農業專家「Lin bay好油」透露，其實是因為政府錢給的慢、要求多、姿態還高，才會讓業者不願意優先提供。

陳吉仲日前表示，雖然「班班吃石斑」跳票，但已編列的6億預算仍會使用在營養午餐上，稱「這6億本來就不只能用在石斑魚，要改為其他食材名稱是很容易的」，除了水產品外，將提供豬、雞、牛、羊、蔬果等更好的國產食材，但漁業署卻指出，該經費來源為專案計畫，根據現行合約僅能購買石斑魚，是否能夠改買其他食材仍在研議中，打臉陳吉仲。

不過日本產經新聞台北支局長矢板明夫11月中時透露，由台灣出口至日本的石斑魚已經上市，雖然價格偏高，但消費者反應不錯；11月底時，農委會副主委陳添壽更親自率隊到日本賣石斑，與日本藏壽司簽署採購備忘錄，不免讓人質疑，在石斑魚能夠積極出口的同時，「班班吃石斑」為何會跳票？

Lin bay好油在臉書指出，若學生吃一次石斑魚配肉75公克，提供四次則須300公克，而111年度國中小學生約178萬人，就算直接以180萬人計算，總量約540公噸左右，而若石斑的取肉率在40％至50％之間，就代表需要在5個月內提供1080至1350公噸的石斑魚，平均每個月200多噸，「這也不是一個做不到的數字，業者為什麼不願意優先供應？」

「這些業者不敢說我來說！」Lin bay好油強調，雖然政府稱補助6億元，但根本沒人知道何時可以真的拿到錢，直言政府「錢給的慢、要求又多、姿態又高」，讓業者不願意優先提供石斑魚，才會導致沒有足夠的量達成班班吃石斑，並酸「班班好食材到底有什麼需要特別宣示的？難不成政府這六年推動3章1Q不是好食材，所以才要推動嗎？還是以前班班吃的都是爛食材？」