民進黨九合一大敗，檢討聲音不斷，連續3屆爭取彰化縣長提名都落空的前黨部主委邱建富表示，他不斷禮讓，也在這幾年時間錯失很多機會，日前招開「家庭會議」決議，他將回到老本行企業界服務，重新擔任CEO工作，好好陪陪家人，強調階段性任務完成，成功不必在我，但成功一定有我。

邱建富2009年從縣議員轉戰彰化市長成功，從2014年、2018年、2022年三度爭取彰化縣長提名都落空，讓他心灰意冷，不少地方支持者為他抱不平，攤開邱建富過去經歷，擔任彰化縣議會第15、16屆議員，2010年成功拿下過去從未有綠營執政的彰化市，連任時還橫掃56.86的超高得票率，讓彰化市由藍轉綠至今。

邱建富表示，他從政之前是股票上市公司的CEO，過去擔任議員、市長，將彰化市治理帶入企業化理念，帶領彰化市走向新的發展方向，獲得彰化市所有市民認可，過去他爭取縣長不斷禮讓，也讓他錯失很多機會，這次民進黨彰化再次敗選，冷靜過後在思考下一步，家人給他很多的方向。

邱建富說，這次選後他與兒子、媳婦、女兒、女婿及四個內外孫一起戶外踏青，在草皮上玩水槍、踢足球，一家闔家歡樂融融，讓他想起這些年來為了民進黨打拚，而錯失很多與家人的相處，過去他在彰化所立下的基礎，就讓年輕輩繼續去打拚，強調階段性任務已經完成，將重新擔任企業CEO工作。

邱建富強調，過去他擔任主委任內打過無數漂亮的選戰，包括議員席次、輔選縣長等等，認為階段性任務完成，再次強調成功不必在我，但成功一定有我，也感謝總統、支持者的鼓勵，他會繼續勇往直前。