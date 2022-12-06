韓國首爾梨泰院於今年10月間發生踩踏事故，為防止悲劇發生，內政部今日舉辦「大型群聚活動安全管理展望研討會」，內政部次長吳堂安表示，內政部為因應民眾臨時性群聚活動及社會潮流多元型態活動，已研擬「大型群聚活動安全管理作業指引（草案）」，並於今日舉辦研討會，希望廣納各界意見及經驗，以降低類似意外的發生及強化緊急應變能力。

內政部表示，2015年八仙樂園派對粉塵暴燃事故後，當年即訂頒「大型群聚活動安全管理要點」，要求大型活動舉辦，依法應向活動所在地的直轄市或縣（市）政府報備或申請許可，目前各地方政府都已制定自治條例，加強管理。

為使舉辦大型活動時，能有更妥善的安全應變作為，消防署委請專家學者參考各國的大型活動辦理準則及機制，盤點國內現行相關法令及作業準則，研擬「大型群聚活動安全管理作業指引（草案）」，以提供活動主辦單位訂定活動安全工作計畫的參考，藉此強化事前活動安全整備工作，減少活動潛在風險，同時也提供審核單位及場地主管單位指引，以檢核主辦單位的各項安全規劃是否妥善。

內政部指出，今日研討會首先由專家學者、內政部警政署及營建署、衛生福利部進行專題報告，並邀請地方政府就台北市跨年、新北市耶誕城、台中市世界花卉博覽會等實務案例分享，共同研討滾動精進大型活動安全管理措施。