全國高中技藝競賽落幕，僑泰高中雄生在競賽中共榮獲5座金手獎和9名優勝，更在服裝設計團體組奪得第1名，得獎數成全國私校第一。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

全國高中技藝競賽落幕，僑泰高中學生在競賽中共榮獲5座金手獎和9名優勝，更在服裝設計團體組奪得第1名，得獎數成全國私校第一。日前選手光榮返校，僑泰高中董事長蔡玉堂、校長温順德及家長會長賴富源親自在校門迎接選手歸來，同時邀請校內舞獅隊與儀隊助陣歡慶。

僑泰高中指出，此次獲得金手獎的選手為「餐飲服務」林怡廷、「電腦繪圖」簡晨育、「電腦修護」廖邑哲、「服裝設計」陳榆媃、「服裝設計」許育粧；獲得優勝者有「汽車修護」黃柏諺、「中餐烹飪」高承洋、「烘焙」李奕澄、「文書處理」蕭暐哲、「會計資訊」陳若翎、「美髮」陳鉑勳、「美顏」陳佩宜、「美顏」楊佩宸、「服裝製作」黃妤庭。

獲電腦修護金手獎第2名的廖邑哲說，準備過程辛苦，寫一個程式得耗時3、4天，碰到不是圖形介面的系統，更只能靠輸入文字指令操作，幸好老師和學長耐心指導，讓他克服難關；指導老師鍾國榮指出，邑哲榮譽心很強，主動提出住校需求，晚上與假日都在練習，才能在競賽中奪下佳績。

獲服裝設計金手獎第2名的陳榆媃先前參加技能競賽止步於區域賽，卻沒有喪志，反而成為動力，在老師的提點下，找出盲點勤加練習，有所突破；同獲金手獎第3名的許育粧沒有服裝設計基礎，比別人更努力，在得知獲得金手獎後喜極而泣。指導老師周寶琴說，選手在比賽前1晚還針對可能出現的題型不斷練習，似乎有老天眷顧，才能得雙金手及團體第1名。

獲餐飲服務金手獎的林怡廷，曾經抗拒、逃避長期嚴格的訓練，每進入練習場地就緊張到乾嘔，連睡覺都在想流程和台詞，幸好指導老師楊才霈一路陪伴，她才在競賽中展現出最好的一面；林怡廷也認為，這段時間的努力和執著，將是人生中最棒的回憶。

獲電腦繪圖金手獎的簡晨育，從國一接觸電繪，靠網路自學，後父母送她1塊專業繪圖板，正式開啟她的電繪人生。雖高二下被選為競賽選手，經指導老師吳季霖耐心教導，以熟悉和陌生的題目讓她交叉練習，手感得以維持在最佳狀態，在此次競賽獲得好成績。

校長温順德表示，恭喜獲獎選手，也嘉勉未獲獎的選手為了夢想堅持到底，同時感謝家長會、指導老師對於選手們的後勤支援及陪伴，引領他們完成艱辛的旅程。