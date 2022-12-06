如興公司涉弊，前董事長陳仕修棄保潛逃，如興股票也停止買賣，最大股東的國發基金慘賠19億，國發會主委龔明鑫10月27日備詢時還說若沒救了才會有撤資等考量。審計長陳瑞敏今卻在立院備詢時指出，審計部2020年起連續三年提醒國發基金，去年更直接建議國發基金評估退場，近兩年都將案子移送給監察院調查。

國民黨立委翁重鈞今在立院院會質詢陳瑞敏，如興130億增資案，是蔡英文總統2017年訪問尼加拉瓜期間，臨時參訪如興廠房後，才突然放行如興130億增資案，如興用近15億認購如興股票，現在公司涉掏空，負責人棄保潛逃，國發基金慘賠，多少投資人血本無歸，股票慘成壁紙。

翁重鈞批評，政府給他增資，又給他投資，國發基金還有派代表去，大家都知道要有退場基址，結果就是沒退場，發生掏空了，該退場卻說不退場，還要等檢調調查才退場，結果就是越虧越多，現在下市變壁紙，顯然派去的代表，跟國發基金的委員根本沒有善盡督導責任，審計部應該要去調查。

陳瑞敏坦言，國發基金轉投資66家企業，基本上一半以上都是虧損，有30幾家都是虧損，如興案的部分，審計部早在2020年起，連續三年都有給審計意見，要求加強督促跟股權管理，去年也建議國發基金評估退場，去年也把相關案件都給移送監察院，監察院也都在調查中。

國民黨團總召曾銘宗也要求審計部不要只是把案子移送監察院，應該徹底檢視如興案從現金增資到國發基金投資失敗，做一個專案查核，審計部若發現重大弊端，應該要直接移送檢調。陳瑞敏承諾做專案查核，他也表示，若有發現不法，會移送檢調。