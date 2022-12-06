中選會委員陳恩民6日到新竹縣政府致送新竹縣第19屆縣長當選證書，縣長楊文科感謝縣民肯定和支持，讓他高票連任，接下當選證書，代表接下了鄉親的付託，是一份承擔、更是一份責任，未來4年將和縣府團隊繼打拚，不辜負縣民的期待。

陳恩民恭賀楊文科當選第19屆縣長，他並以新竹縣民的身份，覺得縣民很有福氣，期許未來縣政推動順利。

楊文科表示，一張票、一世情，高票連任之後，沒有也不能有任何一絲高興，因為職責更重、團隊工作也更加鉅，面對新竹縣未來發展，要更努力打拚、更加把勁。

「民之所欲長在我心！」楊文科指未來4年有很多重大政策要推動，引述孔子為政之道「因民之利而利之」，強調縣府施政將考量大眾的利益，打造新竹縣成為富強、康樂、宜居的城市。

楊文科指出，陳恩民委員是縣府訴願委員，也是法律扶助基金新竹分會會長，長期以來對新竹縣大力幫忙，從陳恩民委員手上接獲縣長當選證書，深感榮幸！

楊文科也感謝中國國民黨在競選時間的運運籌帷幄，讓民眾看到縣府施政果，選務順利圓滿。