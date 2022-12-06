大陸華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘6日在大陸《環球時報》撰文指出，澳洲、紐西蘭、日本、韓國副外長2日線上磋商，這次會談不尋常之處在於，這是今年6月四國領導人首次受邀參加馬德里北約峰會背景下的副外長級磋商，重點議題是「如何在印度太平洋地區開展合作以及與歐美等協作」。眾所周知，日韓澳紐是北約「亞太化」進程最想拉攏的四國，此次副外長級磋商對觀察接下來北約推進「亞太化」動作，有重要意義。

陳弘表示，北約謀求與日韓澳紐四國加強合作關係，並非僅只是戰術上的簡單疊加。可以看出，華盛頓並不滿足於通過諸如「美日印澳四邊對話」（Quad）等機制形成一個亞洲「小北約」，而是意圖進一步將北約的政治影響與軍事威懾直接投射到中國的周邊國家和地區。

新近成立的「藍色太平洋夥伴關係」，則包括了美國、澳洲、日本、紐西蘭和英國，在太平洋地區縱向聯動，企圖形成劍指中國的海上小圈子。而韓國是唯一東北亞大陸國家，由於朝鮮半島特殊的地緣政治因素，在安全和戰略利益上與美國關係緊密，自然也就被裹挾上了北約的東進戰車。

陳弘稱，據日媒報導，這次會談尤其強調了所謂中國「推進海洋活動」的行為，「確認了與東協及太平洋各島國深化關係的方針」，這顯然反映出在北約「亞太化」布局中，美國對日韓澳紐四國的新賦能。這四個亞太國家被安排的任務，便是發揮它們各自在東南亞和太平洋島國地區的影響力，開展利誘拉攏攻勢，同時配合美西方製造麻煩，對中國合理合法的海洋活動進行妖魔化和汙名化，進而構建起一個以美國霸權為中心的排他性地區新秩序。

陳弘指出，事實上，捏造「中國威脅論」，製造和渲染地區緊張局勢，破壞亞太地區和平與發展的穩定局面，不僅有損於中國和本地區其他國家的利益，也將損害日韓澳紐自己利益。將域外軍事勢力引入亞太地區，只能給自己增加不安全因素。

陳弘強調，對日韓澳紐四國來說，澳洲前總理基廷近期闡述的觀點也許可以作為借鑒。在今年10月的一次講話中，基廷一針見血地指出，澳洲被美國「拿捏」是不明智的，他認為Quad是戰略上的「無稽之談」，而繼續推進AUKUS對澳洲來說將會是「一場悲劇」。同樣，為美國戰略目的火中取栗，為虎作倀，充當北約遏中戰略小棋子，對於任何國家長遠利益和人民福祉而言，都只會帶來悲劇。