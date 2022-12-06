中選會6日推派委員許雅芬、選務處副處長蔡金誥，到第一酒廠代表致送陳光復澎湖縣長當選證書，並表達祝賀之意。陳光復表示，目前空出的4位政務職已積極尋覓人選，副縣長的人選未定，秘書長將由蔡淇賢擔任，新的縣府小內閣會做微調，他必須跟時間賽跑，努力兌現當初承諾的政見。

頒發儀式於上午十時在澎湖第一酒廠舉行，由許雅芬、蔡金誥2人搭機抵達澎湖，陳光復特意穿上西裝，打上紅色的領帶，顯得神采奕奕、笑容滿面。頻頻詢問2位中央選委會官員，是否有到各風景區走走，而許、蔡2人謙稱公務在身，下次私人行程一定再次造訪澎湖美景。

陳光復表示，目前人士的徵詢問題已經展開，還有15天的時間，現在確定的是陳淑娟回任衛生局長、蔡淇賢擔任秘書長的職務，有關青年、新住民等重要事務的推動，將擴大工商策進會的角色與功能，提高投資獎勵工作的推動，至於他接下來也要啟動縣政府的新大樓興建計畫，尋覓適合的地點興建一座多功能的綜合辦公大樓，舊大樓因為是歷史建築，將改為文創基地。

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