民眾黨立院黨團上午舉行記者會，從左至右為黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠、副總召賴香伶。（黃婉婷攝）

桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅碩士論文接連被認定抄襲，遭台灣大學撤銷碩士學位，而兩人指導老師都是現任國安局長陳明通，民進黨內部已有立委疾呼陳明通辭職道歉，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠6日再批論文門案造成社會紛擾，影響我國學術單位公信力和政治人物誠信問題，呼籲陳明通應知所進退。

邱臣遠表示，這兩例都是個案，在學術倫理部分，他尊重學倫會機制和審定結果，但此次選舉出現多起論文爭議，整個機制應作通盤檢討，「陳明通局長，也就是陳教授，他無法迴避，什麼陳局長不回答陳教授的問題，這都不是國人可以接受的。」

邱臣遠認為，陳明通應該對這件事負責，況且此事已造成社會紛擾和觀感問題，理應知所進退，蔡英文總統也應做出相應政治判斷，畢竟事件嚴重影響到我國學術單位的公信力、相關在職專班和後續政治人物誠信問題，陳明通應該知所晉退。

副總召、立委賴香伶質疑，陳明通在論文案中始終為子弟兵美言，還嫁禍給其他學生，但身為學長、主導台大國發所的名師，顯然陳自知實情並非他所言，才需要重新寫個故事，這是學倫會調查不出來的，「這已經是他確實要說一個假故事，而形成的一套理論。」

賴香伶稱，大家都尊重學者，但學者理論不能自創，也不能站在國安局長高位上，就認為自創理論堅不可破，此事顯然讓陳明通斯文掃地，她希望蔡總統在此事上須一定程度的斷臂，別只讓台灣大學承擔永不錄用的決定，如果學者可以此方式在學涯場域上生存，那絕非國家之福。