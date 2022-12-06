台積電美國亞利桑那州廠明天舉行移機典禮，美國總統拜登將親自出席，顯見他高度重視台積電赴美投資，美系外資發布最新報告指出，預估到2027年，台積電將成為美國最大的晶圓代工製造商。也令市場關注，台積電是否會取代美國晶片大廠英特爾的地位。

台積電2021年開始興建亞利桑那州 5奈米廠，預計2024年量產，月產能約2萬片，台積電創辦人張忠謀更透露，台積電第二期將在美國廠導入3奈米製程。美國財經媒體則爆料，台積電亞利桑那州廠已進行了升級計畫，該廠2024年投產時將提供4奈米晶片，其中大客戶蘋果將使用約三分之一的產能。

台積電積極在美國設廠，外資則表示，未來4~5 年台積電可能在亞利桑那州擴大5奈米，甚至3奈米的先進晶圓製造代工產能，因此預估，台積電到2027年可能成為美國最大的晶圓代工製造商。

美國晶片大廠英特爾則在2021年初宣布重返晶圓代工市場，並發下豪語要在2025年前完成5代CPU製程，包括 Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A、Intel 18A 等，加速追趕台積電。