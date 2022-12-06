台北市第3選區立委補選開跑，藍綠交鋒議題持續圍繞在黑道上，國民黨參選人王鴻薇今日受訪時認為，吳怡農自己應該要更擔心，應該盡快解決前國策顧問黃承國的問題，她也嗆說，現在內閣改組拖拖拉拉，無法回應社會期待，行政院長蘇貞昌應該立刻下台。

外界好奇，若吳怡農聲勢不佳，民進黨可能會透過內閣改組，藉此拉抬聲勢，王鴻薇表示，自己不清楚，但現在內閣改組拖拖拉拉，不敢全面改組，不能回應社會大眾期待

，「蘇貞昌應該立刻下台」。

至於綠營持續追打王鴻薇在央視上將蔡英文總統稱為「台灣領導人」一事，王鴻薇再度回應，稱抗中保台「已經是老梗了」，民進黨把這當提款機，但是選民不吃這套，重點是要提出更好的政策和願景，她反問，請問國際媒體不都稱蔡英文是領導人？這個問題是民進黨已經「沒步」下的政治操作。

另，國民黨副議長葉林傳同樣遭控涉黑，王鴻薇被問到相關問題時略顯不耐，強調近日已回應多次，反問媒體「還要我倒帶一次嗎？」她隨後重申，葉林傳沒有前科，到底有哪點符合民進黨的排黑條款，拿來跟黃承國相提並論，「這不是很荒謬嗎？」

王鴻薇強調，黃承國不但有前科，還被關過，政治人物確實都該被檢驗，但標準應該要清楚。