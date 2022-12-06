英國下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）近日表示，英國在加強對台灣軍事協助方面「有很大的探索空間」，並透露上周訪台時，曾與台灣方面討論到國造潛艦計畫。中國駐英國大使館對此予以強烈譴責，並警告英國政客不要低估台灣問題的高度敏感性。

路透5日報導，埃爾伍德表示，他在訪台期間，與台方探討了台灣潛艇自主研發項目，認為英國應與台灣開展更多軍事和安全互動，更加大膽地在國際上「挺台」。

中國駐英國大使館發言人對此回應稱，上述英國政客錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定。我們予以強烈譴責。

發言人指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣事務純屬中國內政。中國人民維護國家主權和領土完整的意志堅定不移。一個中國原則是紅線，也是中英建立和發展外交關係的政治基礎和前提條件。

發言人強調，我們敦促英方政客不要低估台灣問題的高度敏感性，停止煽風點火、挑釁滋事，停止破壞台海和平穩定，停止干涉中國內政。任何膽敢挑釁中國人民的麻煩製造者都注定以失敗告終，落得可悲的下場。