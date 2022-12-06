賈永婕與老公王兆杰育有2女1子，昨(5日)她與老公到美國幫20歲大女兒安安慶生，並在事後PO出多張慶生照，可見頂著長髮的安安已出落得亭亭玉立，與爸媽慶生時的笑容非常燦爛，貼文中，賈永婕深情寫下對女兒的告白，直說「一出生看到妳的第一眼，我就瘋狂愛上妳」，並感激女兒來到她的生命中。

賈永婕6日凌晨在臉書發文祝女兒20歲生日快樂，忍不住回想起懷孕時的點滴，她說道，當時的情緒很難搞、憂鬱情緒爆表，自嘲「爸爸可能也超無奈，覺得怎麼娶了一個超級機車的大美女」，而她自己更對新生命充滿困惑：「我甚至覺得我又不認識妳，妳怎麼就到我的肚子裡」。

然而，隨著女兒降臨世間，她天生的母愛就被激發出來：「當妳一出生看到妳的第一眼，我就瘋狂愛上你，我又不認識妳，怎麼只看了一眼就愛妳勝過我自己！」，也細數著女兒帶給她的改變：「是妳讓我甘願接受婚姻的挑戰，是妳讓我可以願意付出一切的愛，謝謝妳來到我的生命中，謝謝妳我的小媒人婆」。

貼文曝光後，網友紛紛在留言區祝賀女兒生日：「小媒人婆生日快樂喔」、「笑起來好像媽媽。是小美女一枚了」、「生日快樂，選美冠軍了啊」、「有這麼疼她，愛她的父母，又專程到美國為她慶生，很幸運，長大後要孝順他(她)們哦」。