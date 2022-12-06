因應氣溫降低，新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe'攜手新加坡的燕麥奶品牌OATSIDE合作，結合cama cafe'帶有堅果焦糖香甜與巧克力餘韻的義式咖啡豆，以及OATSIDE堅持以高溫烘烤提升堅果及麥香層次的燕麥奶，全新推出「微韻燕麥拿鐵」與「蜂蜜燕麥拿鐵」兩款適合冬季品飲的拿鐵咖啡，即日起於cama cafe'全台門市上市。慶聯名拿鐵新上市，「cama cafe' x OATSIDE限量聯名環保杯」與期間限定主題店同步登場。

「微韻燕麥拿鐵」採用cama cafe'新鮮現烘咖啡豆，將經典義式濃縮與100％澳洲高品質燕麥萃取的OATSIDE燕麥奶調和，以溫醇口感造就一杯尾韻層次豐富的拿鐵咖啡。經過高溫烘烤的燕麥顆粒，不僅富含膳食纖維，同時耀發迷人的天然堅果香氣。適合作為早晨溫柔喚醒感官的第一杯咖啡。

「蜜燕麥拿鐵」則標榜完美調和OATSIDE燕麥奶的甘醇與溫潤口感、中深烘培度的義式濃縮咖啡厚實香氣，以及龍眼花蜜的自然香甜。入口即可感受滑順的馥郁口感與細緻的層次堆疊。午後時刻補充能量與幸福感的絕佳選擇。

「cama cafe' x OATSIDE限量聯名環保杯」為全球獨家聯名，搭配潮流揹帶，環保杯內裡採用304不鏽鋼製造，安心使用更方便清潔。輕量杯身與隨附吸管設計，通勤、旅行便利度大幅提升。原價590元，12月14日起購買10杯新品拿鐵咖啡，即可以49元超值加購，售完為止。

即日起至2023年2月7日，可以在cama cafe'台大新生南店、台北仁愛明曜店、台中大墩林新店、高雄鹽埕店，以及CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林旗艦店，共5家門市找到cama cafe'代表角色Beano與OATSIDE靈魂人物熊麥師的身影，透過俏皮熱情的趣味插畫，演繹假期般的馳放感受。