好市多設有3C區供民眾試用，卻成了小朋友玩遊戲的天堂，一名女網友日前在新竹好市多拍下一幕，一群小朋友安安靜靜盯著平板、筆電螢幕看，直呼原來好市多有托嬰區，許多家長開心形容這是德政，讓他們能有一小段購物時光，但也有人覺得困擾，想試用卻輪不到。

一名女網友日前在新竹好市多下這一幕，一群小朋友安安靜靜盯著平板、手機螢幕看，笑稱是好市多托嬰區。(Ann Hsu臉書提供)

一名女網友日前在臉書「路上觀察學院」貼出一張好市多3C區的照片，只見小朋友們不吵不鬧，安安靜靜玩平板、手機，目不轉睛盯著螢幕看，笑稱3C區成了好市多托嬰區。

許多家長看到後，紛紛喊是德政，「這種事我也約其他媽媽做過」、「大家有想過嗎？媽媽們壓力山大，讓小孩安靜，開心逛這一小段購物時光，釋放一下帶孩子的壓力，根本是好市多的德政、救命的曙光」、「往好處想，如果沒這區可能會出現跑來跑去、拿推車撞來撞去、捏爆食物等更恐怖的場景」、「笑死，全部去蹭手機」、「用完剛好旁邊買葉黃素」。

但也有另一派人留言，認為本末倒置，真正想試用、購買的人反而輪不到，「上次想要買的時候先去好市多試用，根本輪不到我」、「真的想試用的人還得看這些小孩跟家長的臉色，深怕打擾到這些寶貝」、「覺得很困擾，為何任何地方的手機/平板的展示，都是被小孩佔據」。