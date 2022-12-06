台南市新增17處科技執法路口啟用後，4天共取締高達7199件違規案件。（洪榮志攝）

12月1日起台南市新增17處科技執法路口後，4天來共取締高達7199件違規案件。其中，件數最多的是未依行車方向行駛專用車道3165件。市警局交通警察大隊大隊長陳宇桓呼籲，科技執法的目的在於敦促民眾不要違規，降低事故的發生，確保用路人安全。

交通大隊指出，本月1日起正式啟用的17處科技執法設備，加上原有的科技執法路口，目前全市共有27處科技執法路口，均設置在易肇事的違規路段。

交通大隊說，新增的科技路口啟用第1天即取締1607件違規案件，其中以北區中華北路與觀海橋路口的409件最多；該路口取締觀海橋南下車流違規占用左轉專用車道直行、中華北路北上車流違規占用直行專用車道右轉彎等2種違規行為。其次是東區中華東路與崇明路口，第1天舉發200件違規；該路口取締違規超速、機車未依規定兩段式左轉及未禮讓行人等3種違規行為。

交通大隊統計，4天來違規案件的前3名，分別是：未依行車方向行駛專用車道3165件、機車未依規定兩段式左轉1715件、未禮讓行人1246件。

陳宇桓強調，科技執法是為了減少民眾違規行為，藉此防制交通事故的發生，呼籲民眾應遵守道路標誌、標線及號誌行駛，不要貪圖方便搶快違規，以確保交通秩序與自身安全。