知名作家張大春去年在個人臉書上發文批評小學二級的國語課本中的1篇「門、鬥大仙」課文言不及義，並批評作者林哲璋信奉的淺語藝術，是「弱智的淺語」，林憤而提告張妨害名譽，張獲檢方不起訴處分確定後，林聲請交付審判，但遭台北地方法院駁回。

法官認為，張發表「弱智」之言論，確有指涉聲請人「個人」之意，但他縱使用字遣詞有所不雅、尖銳，並使林感到不悅，難認張在此文章脈絡中之情緒用語，是「未指明具體事實，而以言語抽象謾罵嘲弄或者輕蔑他人」之「侮辱」行為。

本案導因，林哲璋撰寫的「門、鬥大仙」，被翰林出版選為小學二年級國語課文。但張大春去年12月8日在臉書發文寫道：「依我看，這種課文，就是言不及義的瘋話；也是國語文教育全面退嬰化的證據。如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師。可是，大家好像都覺得無所謂。真他媽的兒孫自有兒孫福！」

張文並指林自稱「信奉淺語藝術」、「希望取悅未來的大人」。然而，「我相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落。」林認為被罵「弱智」憤而提告。