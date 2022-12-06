金管會公布外資進出最新統計，外資2022年11月持續回頭，且大舉淨匯入達約92.16億美元（約新台幣2849億元），超越2005年12月的85.22億美元、改寫單月淨匯入新高紀錄，對台股同步反手買超達1885.78億元，終止連5月賣超、亦創單月新高紀錄。

金管會統計，外資11月淨匯入達約92.16億美元、創下單月新高紀錄，合計2個月淨匯入達96.72億美元。不過，前11月合計仍淨匯出達128億美元，僅略低於2008年全年的128.37億美元。累計淨匯入回升至2167.71億美元。

外資1、2月合計淨匯入52.46億美元，使累計淨匯入金額創2348.42億美元新高。但在聯準會3月升息後，3、4月合計淨匯出115.79億美元，5月雖反手回補26.96億美元，惟隨聯準會二度升息，6～9月合計淨匯出達188.35億美元，10、11月合計回補96.72億美元。

而台股加權指數11月強彈飆漲14.9％，外資11月對台股亦反手買超達1885.78億元，超越2016年7月的1725.74億元，創下單月買超新高。其中，對上市股票買超達1740.865億元、對上櫃股票買超達144.93億元，分別終止連10月、連5月賣超態勢。

外資今年以來僅5月小幅買超20.19億元、11月大舉買超達1885.78億元，其他9個月均賣超達38.18～2431.11億元不等，累計外資前11月仍賣超台股達1兆594億元，仍為全年賣超新紀錄，其中對上市股票賣超達1兆117億元、對上櫃股票賣超達417.83億元。