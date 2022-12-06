瑞士信貸(Credit Suisse)董事長Axel Lehmann周一在接受瑞士電視台SRF訪問時表示，該行客戶資金外流的情形已經趨於穩定。

隨著富人客戶大量將資產移到別處，瑞信此前宣布大量資金的外流。與此同時，該行正努力從連串的醜聞走出來，更加關注於主要的財富管理業務，並縮減投資銀行業務。

董事長告訴SRF說：「謝天謝地，資金外流情形已經穩定了」。

Lehmann也表示，資金已經開始回流，特別是在瑞士本土市場。

瑞信股價近日跌到歷史新低價，同時該行也在進行大規模的重整計畫，包括籌資40億瑞朗(約43.3億美元)。

Lehmann在接受採訪時表示：「當你進行融資時，會產生很大的稀釋效果，進而造成很多不確定性，導致較高的波動性」。「但我相信形勢已經平靜下來，業務是確定地穩定了」。

不過董事長預計2023年和2024年都是該行的轉型時期，「不錯，集團整體在明年都不會獲利，但重要的是我們取得的進步」。