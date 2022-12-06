HBO諷刺喜劇影集影集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）在播出後便大獲好評，還在艾美獎中橫掃10項大獎。今年10月底推出第二季，就以驚人爆點揭開序幕。現年37歲的英國男星席歐詹姆斯（Theo James）在換泳褲時露出雄偉部位，引發網友熱議。豈料，他在近日坦承，曾在推特上引發網友暴動的「神鵰名場面」其實是戴假肢上陣。

男星席歐詹姆斯在劇集中飾演一位出身自富裕家庭裡的成功商人。並且在首集為了游泳，背對著女演員換穿泳褲。然而，雙腿間的長條物竟因為鏡子而曝露出來。走光的過程意外成為社群上的熱點，還上了推特的熱搜，引發諸多網友爭相熱議。

im sorry for ever cyberbullying theo james 🙏pic.twitter.com/2nFLnq88Io — Vasilisa (@vasilisonka) October 31, 2022

當時，不少網友們紛紛拜倒在席歐詹姆斯的驚人尺寸下，不敢置信自己的眼睛。然而，也有部分人猜測他可能是配戴「假道具」上陣。近日，席歐詹姆斯也終於在節目上公開了拍攝的內幕，他表示：「經過我和導演、製片的討論後，我們決定使用道具取代。」

不過，席歐詹姆斯也補充，他不想要因為裸露的片段模糊了焦點，「這個劇情並非一般的裸露戲，而是有關性與權力。」他並開玩笑的爆料，當時工作人員拿給他要替代的道具時，他還因此嚇了一跳，直呼：「這根本像是從驢子身上偷來的。尺寸非常太大，就好像是一把錘子！」