112學年高中英語聽力測驗第二次考試將於本周六（10日）舉行，總計3萬6846人報考，大考中今天公布試場分配表，考生可上網查詢。這次考試開放輕症及無症狀考生應考，但他們會被安排在「居護考（分）區」應試，與一般考（分）區有所區隔。

大考中心今天公布112學年高中英聽二試的「試場分配表及考試地點」，但依簡章規定，英聽測驗考前不開放查看試場，請考生至大考中心網站「112高中英語聽力測驗試務專區」查覽或列印試場平面圖，或以電話語音（02）23643677查詢。

大考中心表示，本次英聽測驗，將於20個縣市另設提供確診（輕症、無症狀）考生於「居護考（分）區」應試。若考生於考試當日屬於確診或快篩陽性個案考生，務必在10日上午8時前，至大考中心網站「112高中英語聽力測驗試務專區之「COVID-19 自主填報專區」進行填報，以便於事先安排相關試務。

大考中心說，經自主填報並審查通過之確診及快篩陽性個案考生，考試地點、試場與座號，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統，查詢時可同時查覽或列印試場平面圖。

大考中心指出，10日考試當日上午8時後，才確認確診或快篩陽性個案考生，可洽原編考（分）區試務人員，並攜帶應試有效證件正本及相關證明文件，逕至原編考（分）區應試，進入考（分）區時，務必主動向試務人員告知屬於確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案之情形，試務人員將安排於備用防疫試場應試。

大考中心說，確診考生若未主動填報、告知，或填報、告知不實，經查證屬實，將提報考試委員會審議，最重將取消本次考試資格。