在婚姻生活中，有的女性懂得展現柔弱的一面得到另一半的疼愛，也知道什麼時候該順從男人，給他自信和尊嚴，有的事情可以裝作視而不見，但有的事則會巧妙的回擊過去，《媽媽經學知識》運勢專欄指出，摩羯女、巨蟹女、雙魚女懂得裝傻裝笨，激起另一半的保護慾，藉此維繫感情。

▍第三名：摩羯女

摩羯女給人穩重端莊、溫雅大方的印象，在生活中，她們總是力圖以高度理智去支配自己的行動，因此多數摩羯女對事業的野心要遠高於感情，但前提是還未墜入愛河，一旦找到心目中的理想情人，摩羯女便會全心全意投入愛情，盡自己最大能力去照顧、疼惜老公，她們也深知，裝傻也是獲得男人疼愛和保護的方法，常常會用崇拜的眼光來給足對方面子。

▍第二名：巨蟹女

巨蟹女深知裝傻裝笨、以柔克剛，可換得更多的關愛和照顧，舉例來說，若老公的舊情史無意間被朋友拿出來說，另一半面露難色，這時巨蟹女會選擇裝傻，當做什麼都不知道，既給足老公面子，也維繫了二人感情生活的溫馨和平。

▍第一名：雙魚女

性情溫和、嬌柔爛漫的雙魚女，一旦墜入愛河，便會全心投入，但她們也懂得利用男人的保護慾，盡情展現自己天真無邪的孩子氣，在不知不覺中掌握了愛情或婚姻生活的主導權，讓老公對雙魚女更加寵愛、呵護。