婆媳問題向來難解，一名女網友表示，婚前就知道婆婆不好相處，沒想到拍婚紗照時，婆婆竟然也到拍攝現場，讓她的婚紗照變全家福照，不僅如此，宴客當天婆婆也像新人般，化全妝、換3套禮服，令她傻眼，貼文曝光，網友紛紛留言「這樣都結得下去，妳保重」。

原PO昨（5）日於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，和先生婚前就發現婆婆比較強勢，因此和先生溝通婚前先買房，避免婚後同住的摩擦。她表示，婚前拍婚紗照，婆婆也到拍攝現場，堅持全家人都要入鏡，婚紗照瞬間變全家福，一連拍了好幾張，攝影師看不下去，直接請婆婆出鏡。

原PO說，婆婆在婚禮當天要求新娘秘書替她化全妝，整場婚禮下來換3套禮服，甚至搶在她面前送客。婚宴隔天她到婆家，婆婆開始下馬威，要她遵守多項家規，她無奈地說，「基於禮貌及尊重，我願意先試著了解先生的家庭文化」。

文章曝光，引發婆媽討論，「我比較好奇，妳先生的態度是？」、「看完我還以為妳嫁入皇室」、「拍婚紗照，婆婆湊什麼熱鬧？」、「這樣都結得下去，妳保重」、「佩服佩服，老公還活著嗎？」、「發現奇葩婆代表」、「看到婚紗照變全家福我笑到口水噴出來」。