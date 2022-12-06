「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）

俄烏戰爭膠著，基輔不斷向西方要求武器援助。不過，消息傳出，美國因為擔心烏克蘭深入打擊俄羅斯境內的目標，因此交付的M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱海馬斯（HIMARS）已經過改裝。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）與《動力》（The Drive）網5日報導，由於海馬斯能大幅擴展射程，甚至威脅俄羅斯境內目標，有好一段時間，它都在烏克蘭的武器要求清單上名列前茅。然而，美方在交付基輔海馬斯前，已加以改裝，讓它無法發射長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），以免俄烏戰爭升級。

據五角大廈說，到11月23日為止，美軍已交付或正打算交付烏克蘭武裝部共38套海馬斯系統。而它們至今在戰場上已產生重大的影響，這些系統發射的是M30A1與M31A1 227毫米精準導引火箭彈，最大射程至少約為70 公里。

而多年來，「陸軍戰術飛彈系統」已發展出不同版本，除了能裝各式子母彈頭外，也能裝射程不等的大型單一高爆彈。如今射程最短的版本可打擊140公里外的目標，至於射程最遠的版本，則能打擊300公里外的目標。

有關美國改裝版的完整內容還不清楚，分析認為，其中之一可能是簡化標準系統軟體，讓它們不具備啟動「陸軍戰術飛彈系統」的必要功能。此外，美方也可能進行實體上的微調，讓系統無法安裝陸軍戰術飛彈，或是即使裝了，也無法正常運作。

另一方面，美國也可能在系統軟體內加入某種地理圍欄（geofencing）功能，就算系統內裝的是M30/M31系列火箭彈，也無法接受俄羅斯境內的目標座標定位。而五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）說，基於作戰安全考量，不會公開評論提供給盟國和夥伴的系統配置。