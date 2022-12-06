立法院外交國防委員會明邀國防部進行「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」專案報告，根據國防部今日送抵立院的報告指出，明年度(112)年擴大辦理新式教召，規劃比今年度多徵召7000人，舊式教召也維持在9.6萬人左右，另外訓練量能、戰鬥技能、待遇也都有所增加。

根據國防部報告指出，新式教召以未來戰場為背景，由三軍及後備指揮部等25 個營（連）、1 萬 5031 人，實施 14 天新式教召驗證，從原在營區報到及操課，改為結合「營戰術位置」報到及施訓，並依戰時分散部署實況，逐次驗證「連編成地」召訓；舊式教召也將比照新式教召調整訓練內容，並排定9 萬 6878 人。

國防部表示，配合驗證14天新式教召訓練，各類編制武器原12小時增加為28小時，射擊訓練時數調增為2.3倍，射擊彈藥原86發增加為183發，增為2.2倍，各類編制武器射擊鑑測合格率較去年成長5.9至13.7％，有效提升後備軍人基礎戰力。

國防部表示，戰鬥教練課程時數，原12小時增加為56小時，增為4.7倍，依部隊任務，演練灘岸、縱深、城鎮作戰及重要目標防護等課目，訓練全程採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置，經鑑測合格率較去年成長5.5至9.5％，有助磨練幹部指揮及部隊應處能力。

報告也揭露，為提高義務役召員參加14天教召待遇，行政院已於今年1月核定接受14天教召者，加成1.5倍支給津貼，軍官1350元、士官1200元、士兵1050元。

國防部進一步表示，為提升參與教召意願及減輕企業負擔，國防部已於今年5月制定「後備軍人召集優待條例」，其中包括醫療、購物、住宿、召集獎金及企業減稅等優惠，持續由各召訓部隊向應召員擴大宣導，以維護後備軍人權益及福利。而參加召集含志願參加達5次以上，自第5次起，每次完訓發給召集獎金。