香港女星施明70年代走紅演藝圈，因主持不少靈異節目被封為「鬼后」，和知名武術指導「鼎爺」李家鼎婚後育有雙胞胎兒子，可惜這段婚姻維持17年便宣告結束，日前傳出發生意外送醫，仍昏迷住在加護病房，大兒子受訪時表示未來幾天是關鍵期。

李泳豪婚禮未邀母親施明出席，傳出母子因此產生嫌隙。(drift_greg IG)

根據《香港01》報導，施明位近來忙於打官司，未料上周不慎跌倒頭部撞地，送醫經過一系列檢查後，醫生認為必須緊急開腦動刀，否則有性命危險，雖然手術相當順利，卻昏迷不醒，如今仍住在加護病房，也讓家人原本要幫她慶生的計畫臨時喊卡，大兒子李泳漢受訪時哽咽表示未來幾天是關鍵期，希望母親能夠順利躲過此劫。

小兒子李泳豪與港姐冠軍楊思琦結束9年戀情結束後，便將心力放在事業上，兩年前與台灣女友林妤謙交往後，由於女方年紀算高齡產婦，施明便規勸小兒子再觀察一段時間，豈料他不顧母親反對繼續交往，甚至預計舉辦婚禮攜手過下半輩子，沒想到施明是看報導才知道兒子要結婚，而且也未被獲邀參加婚禮，讓她為此事傷心欲絕，母子關係產生嫌隙。

雖然李泳豪出席活動強調母子感情依舊，並未因此產生任何嫌隙，不過結婚2個多月來，妻子仍未和母親見上一面，也讓港媒推測母子關係尚未恢復。