據貴州衛健委網站6日發布《溫馨提示》消息稱，為科學精準做好疫情防控工作，推動恢復正常生產生活秩序，乘坐市內公共交通工具、進入社區等公共場所，不再查驗核酸陰性證明。即日起執行。

有關事項提示如下。

一、取消機場、火車站、高鐵站、長途客運站、公路防疫服務點等場所強制性核酸檢測，繼續提供「落地檢」願檢盡檢服務。

二、乘坐地鐵、公交、計程車等市內公共交通工具，進入公園、社區等公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。

三、長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如無外出需求，可不參加社區核酸篩查。

四、購買退熱、抗病毒、抗生素、止咳感冒等藥物，無需進行實名登記和提供核酸檢測陰性證明。

五、請民眾切實提高個人安全出行和自我防護意識，堅持防疫「三件套」（規範佩戴口罩、保持安全社交距離、注意個人衛生），牢記防護「五還要」（口罩還要戴、社交距離還要留、咳嗽噴嚏還要遮、雙手還要經常洗、窗戶還要盡量開），持續做好自我健康監測。

六、符合接種條件民眾，特別是60歲以上人群盡早主動完成疫苗全程接種和加強免疫，共築全民免疫屏障。