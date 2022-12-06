臉書（Facebook）母公司Meta Platforms周一放話，如果美國國會通過旨在協助新聞業者與臉書和Alphabet旗下谷歌公司進行集體談判的提案，Meta旗下平台將移除新聞。

消息人士表示，美國國會議員正在考慮將「新聞業競爭和保護法」（Journalism Competition and Preservation Act）納入每年一定得通過的國防法案，以協助陷入困境的美國新聞業。

Meta發言人Andy Stone在推特上發文表示，如果該法案通過，Meta將不得不考慮刪除新聞，而非屈從政府授權的談判。這種談判無視於我們為新聞媒體提供的任何價值，如為其增加流量與訂閱。這項提案未能體認出版商和傳播媒體將內容置於平台，是因為這有利於他們的獲利，而非有於我們。

代表報紙發行商的產業組織「新聞媒體聯盟」（The News Media Alliance）正在促請美國國會將該法案納入國防法案，稱「本地報業已無法再忍受幾年大型科技公司的使用和濫用新聞。採取行動的時間不斷減少，如果國會不盡快行動，社群媒體可能就會變成美國實際上的本地報紙」。

周一美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）、公共知識（Public Knowledge）和電腦與通訊產業協會（Computer & Communications Industry Association）等二十多個團體則要求國會不要批准這個本地新聞法案，稱該法案「將為出版商和傳播公司創造一個不明智的反托拉斯豁免」，此外，該法案甚至未要求「透過談判或仲裁獲得的資金將支付給記者」。

前一日，紐西蘭宣布將跟進澳洲和加拿大推出一項新法案，要求Alphabet旗下谷歌公司和臉書母公司Meta Platforms等大型線上數位公司，就出現在其動態消息上的本地新聞內容向紐西蘭媒體業者付費。澳洲政府在上周發布的檢討報告中表示，這項法案大致發揮了作用。