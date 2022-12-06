近日民進黨陷入黑道治國爭議，昨（5）日數名綠委突然表示要推動《公職人員選舉罷免法》第26條的修法，排除「黑、金、槍、毒」，但國民黨立委賴士葆指出，除了選罷法外，政黨法也該一起修，否則只不過是做半套。

綠委林靜儀、羅致政、黃世杰昨日召開「積極回應民意，推動公職排黑」記者會，透露將推動《公職人員選舉罷免法》第26條的修法，排除有「組織犯罪防制條例、洗錢防制法、檢肅流氓條例、毒品危害、槍砲彈藥管制」等前科的人成為候選人，被質疑是因民進黨深陷黑道爭議，才想緊急推動修法。

「我們當然贊成排黑條款！」賴士葆今（6）日在臉書表示，民進黨此舉其實是道地的虛晃一招，只不過是想轉移焦點而以。他意有所指的說，除了修選罷法外，更應該修的其實是「政黨法」，如此一來才能讓有黑道背景的人，無法進入任何政黨的權力核心擔任中評委或中常委，否則就只是做半套，無法達成「除黑務盡」。

北市第3選區立委補選國民黨參選人王鴻薇，今日拜票時被問到相關問題，也質疑民進黨在立法院有壓倒性優勢，卻在九合一選舉大敗後才突然提要修法，是否因為敗選讓黨內黑道問題浮上檯面，才想透過修法轉移焦點。