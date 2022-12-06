新北市板橋區一名孫姓國小教師，被控不當管教，要學生自賞巴掌100下，2日被依涉犯「妨害幼童發育罪」起訴，300位家長們具名連署要求要解聘孫師，但校方上周卻決議「不需解聘」，引爆家長怒火，人本教育基金會今到新北市政府前舉辦記者會，要求教育局應立即啟動教師專業審查會議，並追究校方責任。

對此，教育局回應，將依規定將孫師再移送學校教評會審議，並依法移送專審會。校方則表示，本案調查報告由外聘委員完成，校方依此報告調查事實及建議，進行後續相關的處理；該教師目前已暫停導師職務，因後續發生不同新事證，且社會局依兒少法開罰，校方已定期召開行政會議討論本案後續行政作為因應

人本教育基金會指出，孫師不只曾要求多位學生自打嘴巴100下，更有疑似霸凌、帶頭排擠學生的行為；學校調查確認有以上情形後，不但未依法行兒少保護通報，也沒有依法啟動教評會審議孫師是否適任，對老師這樣傷害孩子的行為，甚至連一個懲處也沒有！

家長自行提告，社會局受理警局通報後，認定孫師的行為屬「不當對待兒少」開罰，人本教育基金會痛批校方公然包庇不適任教師，要求教育局應立即依法由教師專業審查委員會來接手此案，對學校調查結果重新認定，並追究學校相關人員的責任。

校方回應，學校一切以保護孩子為原則，由老師觀察輔導、保護個資、慎選後續教師、行政不定期介入孩子的關懷，目前孩子在校狀況正常，本案同步司法調查中，先對教師做出任何處分，若與司法調查有所扞格，是否有所變數？校方將依教育局指示，無論後續是否由校方持續處理，校方就任何案件都依循以往原則：依法依規妥處有關老師發生不當管教事件。

教育局表示，教育局與學校去年12接獲家長陳情後，立即函請學校召開校事會議、啟動調查。校方於去年2月完成調查，認定案師不當管教且經教育局懲處在案，另要求該師進行為期2個月的正向管教行為改善計畫。

教育局並將此案主動移送社會局，社會局去年10月因孫師違反兒少法予以裁罰，教育局依教師法及相關規定，函請學校召開教評會進行審議，校方於12月2日召開完畢，目前將待學校函報教評會相關資料，強調教育局將依法審核，若有任何違失，將依照教師法辦理後續事宜，絕不寬怠，以維護學生身心健康。

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