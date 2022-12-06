大陸國家糧食和物資儲備局最新發佈，秋糧上市以來，秋糧收購各項工作正在全面有序推進。統計截至11月30日，主產區各類糧食企業累計收購秋糧7035萬噸，較上年同期增加537萬噸，收購進度明顯快於去年同期。

據《人民日報》報導，當前大陸南方處於收購高峰，中晚稻收購進度已近7成；東北、華北正在集中上量，東北地區中晚稻、玉米收購進度分別在4成和2成左右，華北地區玉米收購進度約為3成。同時加工企業積極補庫，儲備企業啟動輪換，貿易企業看好後市，市場收購較為活躍，市場化收購數量占比超過95％。

大陸國家糧食和物資儲備局相關負責人表示，秋糧收購是全年糧食收購的重中之重，事關種糧農民切身利益，事關糧食安全大局和經濟社會發展全域。

先前大陸國家糧食和物資儲備局更專門召開全國秋糧收購工作會議，要求包含要認真開展市場化收購和政策性收購；持續優化為農為企服務，統籌疫情防控和秋糧收購等工作，進一步優化收購流程，以及全力保障市場平穩運行，密切跟蹤市場變化，及時發佈收購進度、價格等資訊。