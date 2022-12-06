九合一選舉底定，連任成功的台中市長盧秀燕，6日在市政會議重提未來4年施政藍圖，她強調，選舉期間花了很多時間談，但當時都沒人在聽，現在可以靜下心好好討論，也對局處首長表達她的施政重點，盼大家共同兌現。此外，盧秀燕也坦承，最近確實有其他縣市來台中借將。

台中市政府6日市政會議專案報告，以「守護台中、堅持幸福」市府未來4年政策藍圖為報告主題，盧秀燕舉例說，她的政策白皮書中提到要讓年輕人生兒育女的負擔在六都最低，要求社會局、教育局、民政局等相關單位，都應計算、控管相關扶助計畫，一定要「說到做到」。

而在社會住宅方面，盧秀燕也說，中央、台中原本各自規畫要興建5500戶社宅，台中市後來提高目標至1萬戶、中央也調高至8000戶，因台中目前已經蓋了7000戶，有信心達標，但負責的相關單位不只要管好自己，還應提醒中央施工進度；她的施政風格就是說到做到，所有政見要向市民報告，也按照白皮書推動。

盧秀燕強調，她過去花了很多時間談政見，但選舉期間都沒人在聽，都被政治議題攻防了，現在選後可以靜下心討論，透過政見讓台中市的城市發展有重點與特色，且要把握每天、每分、每秒，不能等到12月26日下一屆就任後才開始落實，因為她是連任，不希望在第三屆、第四屆的交接期有鬆懈。

而針對藍營在多個縣市贏得執政，最近積極籌備小內閣組閣，是否有其他縣市來借將？盧秀燕坦承，確實有來借將，其餘則不願多說。