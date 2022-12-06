2022年全台房市多空交疊，隨著2022年即將邁入尾聲，由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「2022年房市代表字」網路票選結果出爐，今年由「升」字拔得頭籌，獲得約6成民眾認同，獲選原因為「物價升利息升，房價升升不息」；民眾票選年度最有感的房市新聞則為「央行連續升息 購屋貸款利息增」，也正好呼應房市關鍵字，顯示升息為2022年影響民生最鉅的財經大事。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，為了抑制通膨，今年幾乎全球都搭上升息列車，台灣也從長年低利的狀態，進入升息循環，讓購屋族荷包縮水有感，加上股市震盪、趨嚴的房市政策，讓年底交易量進入冷靜期。

觀察近三年房市代表字，2020年開始進入疫情時代，台商回流、市場熱錢豐沛，房市走向「熱錢多、利息低」買氣暢「旺」的景況；2021年一波波打炒房、重稅政策出爐，加上營建成本高漲效應，帶動全台房價「漲」聲不斷；來到2022年，除了房價持續上揚，全球進入升息循環，央行為抑制通膨，連續三度「升」息，累計升息幅度已達2碼，房價、物價、利息升升不息，對房貸族壓力衝擊不小。

據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2022年十大房市新聞，有超過7成民眾對「央行連續升息 購屋貸款利息增」最有感；其次為「缺工缺料營建成本漲 爛尾樓暴增」，以及「平均地權擬修法 預售屋禁換約轉售」，成為今年前三大房市焦點議題。

台灣房屋房市代表字票選係由台灣房屋經紀人員進行第一階段票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再透過民眾進行第二階段網路投票，選出十大「2022年台灣房市代表字及房市新聞」，統計時間自11月1日至11月28日，本次調查總計回收1,365份樣本。台灣房屋連續14年舉辦房市代表字票選，2009年代表字「活」、2010年「狂」，2011年「凍」，2012年「等」、2013年「憂」、2014年「頂」、2015年「望」、2016年「苦」、2017年「盼」、2018年「轉」、2019年「回」，2020年「旺」，2021年「漲」，2022年則為「升」。