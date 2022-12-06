新北市三重一名女網友近日到診所自費1萬8000元接種子宮頸癌疫苗，施打前曾兩度要求醫師要看疫苗有效期限，對方口裡說好卻直接把疫苗打下去，之後才發現打到過期2天的疫苗，讓她氣炸，貼文曝光網友支持她提告，怒轟「醫師沒道德」。

原PO昨（5）日於臉書社團《爆料公社》指出，11月到三重某家耳鼻喉科詢問自費子宮頸癌疫苗，當時護士表示須等到12月才有疫苗，要她留下聯絡方式以便通知。後續她收到通知，依約定時間於上周五（2日）回到診所接種，並支付1萬8000元。

女網友上傳疫苗預約單。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，施打前想跟醫師確認疫苗有效期限，接連詢問兩次，對方僅回應好卻沒有給她看，且迅速替她注射，但她堅持要看疫苗有效期，才發現疫苗已過期2天，未料醫師竟說「過期2天沒關係，一樣有效」。

原PO說，診所一開始說可以退錢，後來又說要和解，讓她氣得跳腳，直呼「花錢打疫苗沒比較便宜，快到期的疫苗我都不打了，更何況是過期的，真的很沒醫德」。

貼文曝光，網友也看傻眼，「這太沒道德了」、「這打在人體的東西，怎麼可以給過期的」、「之前去打，護士都會讓我確認針劑名稱與日期，一支那麼貴，是為何要打過期的啊！也沒比較便宜啊」、「直接提告了啦」、「這醫生應該是要撤銷執照的」。

《中時新聞網》詢問新北衛生局，衛生局表示，將派員前往查核，依藥事法第21條第六款規定，超過有效期間或保存期限者即為劣藥，倘查獲有使用劣藥，將依藥事法第90條規定，可處新台幣3萬元以上2000萬元以下罰鍰。